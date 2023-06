Bénin: Christophe Tchelani sacré meilleur délayeur de Gari 2023 à l’UAC

Etudiant à l’Université d’Abomey-Calavi, Christophe Tchelani a été élu meilleur délayeur de Gari en 2023 le vendredi 2 juin 2023.

Après Basile Ahéhéhinnou en 2022 avec 1 Kg de Gari en trois minutes, Christophe Tchelani s’offre un record incroyable pour avoir délayé 1Kg en moins de deux minutes dans la nuit du vendredi 2 juin à l’UAC.

Organisé par l’Ensemble artistique et culturel des étudiants (Eace) et son partenaire sûr, l’Association des délayeurs nocturnes (Adn) de l’Université d’Abomey-Calavi, le concours meilleur délayeur de gari a pour objectif de valoriser le manioc et ses produits dérivés et de révéler au monde entier les conditions de vie et de travail des étudiants Béninois pour qui, le gari est devenu le met principal à l’UAC.

Et ce vendredi nuit, Christophe Tchelani tel un habitué a été le premier à vider la quantité de gari qui lui a été donnée à plusieurs reprises et sur place par le comité d’organisation.

