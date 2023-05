Bénin: cette importante demande de Sessimè à l’inhumation de son père, Charles Juste Guédou

- Publicité-

A la messe d’inhumation de son père Charles Juste Guédou, la chanteuse Béninoise Sessimè a lancé un vibrant appel à ses fans le vendredi 12 mai 2023 à l’Eglise Saint Michel de Cotonou.

Juste Juste Guédou, père de la célèbre chanteuse béninoise Sessimè a été inhumé le samedi 13 mai 2023 à Tindji à Abomey après une messe corps présent à l’Eglise Christ Roi. Dans ces moments difficiles, la chanteuse Sessimè a pu compter sur le soutien de ses fans.

Et, ce dimanche 14 mai, l’artiste n’a pas pu s’empêcher de leur exprimer sa reconnaissance. « Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom car, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Merci à tous pour toutes les compassions de diverses manières et votre soutien envers les miens et moi durant cette dure et pénible épreuve dans nos vies », a écrit Sessimè à l’endroit de tous ceux qui l’ont soutenu de près ou de loin.

Sessimè lance un vibrant appel

La chanteuse a également lancé un message vibrant appel à ses fans. « Je nous prie de rester en union de prière pour le repos de l’âme de papa », a demandé Sessimè à l’Eglise Saint Michel de Cotonou vendredi à l’occasion de la messe d’action de grâce pour le repos de l’âme de Charles Juste Guédou.

A l’en croire, le décès de son père reste pour ses enfants une action de grâce, une louange. « Surtout qu’il est parti un jour de pacques, c’est un signe fort qu’il est rentré dans la lumière et qu’il est plus que jamais à nos côtés », a soutenu l’interprète du titre « Gugo ».

Pour rappel, Charles Juste Guédou, père de la chanteuse Sessimè est décédé le dimanche 9 avril 2023 après avoir farouchement lutté contre un cancer.

