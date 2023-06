Bénin – CEP 2023: le rappeur masqué Togbè Yéton brise le silence sur son résultat

Le rappeur masqué Togbè Yéton a brisé le silence ce vendredi matin sur son résultat au CEP session de juin 2023 en réponse aux polémiques qui annoncent son exclusion.

Les résultats du CEP 2023 sont disponibles depuis l’après midi du jeudi 29 juin 2023. Sur les réseaux sociaux, les internautes réclament le résultat de l’artiste masqué Togbè Yéton. Ce dernier avait annoncé sa participation au CEP 2023.

A l’annonce des résultats, l’artiste avait invité ses fans à patienter jusqu’au vendredi pour qu’il dévoile son résultat. « [Oun do conxê do agla sô zanzan ô nan yi kpon rézita tché] J’ai un concert à Agla, demain matin, j’irai consulté mon résultat », avait-il rassuré. Mais c’était sans compter sur des fans très surexcités qui ont balancé plusieurs versions de résultat sur les réseaux sociaux.

Choqué par les captures annonçant son exclusion et son refus au CEP 2023, l’artiste a réagi ce vendredi. « [Kintô tché dé wa houzou gayiman lè wê fabliké élô. Mi man kpon finin oh. Kaka douzê ô nan nan mi rézita tché. Monto tché siin pouné ton bô oun do viganizatê gon do cocotomin] Mes ennemis qui sont devenus des cybercriminels ont fabriqué des résultats. Ne vous en faites pas, d’ici 12h je vous dévoilerai mon résultat », a-t-il clarifié.

Par conséquent, les résultats qui circulent depuis hier nuit annonçant la réussite, l’échec ou l’exclusion du rappeur masqué Togbè Yéton au CEP 2023 sont nuls et de nuls effets. S’il n’est ni admis, ni exclu, ni refusé, on se demande quel résultat Togbè Yéton veut bien dévoiler à ses fans ce vendredi 30 juin 2023 à 12 heures.

A noter que le CEP session normale de juin 2023 a fait 81, 29 % de taux de réussite sur le plan plan national et les résultats sont déjà disponibles sur la plateforme eRésultat.

