Bénin: Celtiis et Ecobank Bénin unissent leurs forces pour accélérer l’inclusion financière

Celtiis et Ecobank Bénin ont officialisé ce jeudi 26 février 2026, le lancement du service « Push & Pull », une solution d’interopérabilité permettant de transférer instantanément de l’argent entre compte bancaire et portefeuille mobile, avec l’ambition affichée d’accélérer l’inclusion financière au Bénin. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue au siège d’Ecobank Bénin à Ganhi, Cotonou, en présence des dirigeants des deux institutions, de partenaires institutionnels et des médias.

C’est une nouvelle étape dans la transformation digitale du secteur financier béninois. À Cotonou ce jeudi, au siège d’Ecobank Bénin à Ganhi, Omar Gueye NDIAYE, Directeur Général de Celtiis, et Lazare NOULEKOU, Directeur Général d’Ecobank Bénin, ont officialisé le lancement du service « Push & Pull », une solution d’interopérabilité entre compte bancaire et portefeuille mobile.

Devant partenaires, collaborateurs et représentants des médias, Omar Gueye NDIAYE a salué « une étape majeure dans la transformation digitale des services financiers au Bénin ». Selon lui, ce partenariat « s’inscrit dans une vision commune et ambitieuse : simplifier la vie de nos clients, accélérer l’inclusion financière et renforcer l’interopérabilité entre le système bancaire et le mobile money à travers Celtiis Cash ».

Un pont entre la banque et le mobile money

Concrètement, le service permet désormais aux clients de transférer instantanément de l’argent de leur compte bancaire Ecobank vers leur wallet Celtiis Cash (« Push ») et inversement (« Pull »), mais aussi de consulter leur solde bancaire. Le tout « de manière sécurisée, rapide et accessible 24 heures sur 24 ».

« Nous supprimons ainsi les barrières entre le compte bancaire et le compte mobile money, en connectant harmonieusement deux écosystèmes qui opéraient auparavant de manière indépendante », a insisté le directeur général de Celtiis.

Dans un pays où l’inclusion financière demeure un enjeu central du développement économique et social, le dirigeant voit dans cette innovation « une réponse concrète et structurante », capable « d’élargir l’accès aux services financiers formels » et de rapprocher la banque du quotidien des citoyens.

Le service, a-t-il ajouté, devient « un véritable levier d’inclusion financière au bénéfice des salariés, des commerçants, des entrepreneurs et des familles », tout en contribuant à « réduire la manipulation du cash » et à promouvoir « une économie plus formelle et plus transparente ».

Une transformation structurelle du secteur

Du côté d’Ecobank Bénin, Lazare NOULEKOU a replacé ce lancement dans un mouvement plus large. « Nous vivons une transformation profonde du paysage financier africain. Nous entrons dans une ère où les services financiers doivent être interconnectés, accessibles en permanence et centrés sur l’expérience client », a-t-il déclaré.

Le banquier a rappelé que les flux entre banques et plateformes mobiles ont atteint, sur les huit premiers mois de 2023, environ 210 milliards de dollars à l’échelle internationale. « L’interopérabilité entre les systèmes bancaires et les plateformes mobiles est devenue structurelle », a-t-il souligné, estimant qu’en Afrique de l’Ouest, connecter ces deux univers « n’est plus une option ; c’est une nécessité ».

Pour lui, « Push & Pull s’aligne pleinement sur cette transformation structurelle et sur un cadre réglementaire sécurisé ». Le service répond à des besoins très concrets : commerçants encaissant leurs recettes via mobile, PME gérant leur trésorerie, abonnés Celtiis et clients bancaires souhaitant fluidifier leurs opérations.

Grâce à l’intégration des plateformes, a-t-il détaillé, les deux partenaires « réduisent les délais de traitement, limitent les frictions et améliorent la gestion financière quotidienne », avec à la clé « une meilleure gestion de trésorerie, une exécution plus rapide des transactions, une traçabilité renforcée et une réduction des risques liés à la manipulation du numéraire ».

Accessible sur smartphone et via USSD

Le service est disponible sur les deux canaux de Celtiis Cash : la Super App waa, présentée comme la première super application au Bénin, et le canal USSD.

Depuis l’application, l’utilisateur peut lier son compte bancaire Ecobank à son portefeuille mobile, puis effectuer en quelques clics des transferts dans les deux sens. Pour les clients ne disposant pas de smartphone, une procédure simplifiée via code USSD permet également d’accéder au service.

« Vous n’êtes plus obligé de vous rendre dans un point de vente pour effectuer un dépôt ou un retrait. Tout se fait à distance », ont expliqué les équipes lors de la démonstration technique, insistant sur les standards élevés de sécurité et d’authentification.

« Une nouvelle manière de gérer son argent »

Pour Omar Gueye NDIAYE, l’enjeu dépasse la simple innovation technique. « Aujourd’hui, nous ne lançons pas simplement une fonctionnalité technique ; nous lançons une nouvelle manière de gérer son argent : plus simple, plus rapide, plus sécurisée et plus inclusive », a-t-il affirmé. Même tonalité chez Lazare NOULEKOU, qui voit dans ce partenariat la traduction d’« une conviction partagée » : bâtir « un système financier solide, résilient et tourné vers l’avenir ».

Au-delà du symbole, les deux institutions affichent une ambition claire : faire de l’interconnexion entre banque et mobile un moteur durable de l’inclusion financière au Bénin — et, à terme, un standard incontournable du paysage financier régional.

Via la super app Waa:

La particularité de Celtiis Cash est que vous n’avez pas besoin d’être abonné à un réseau spécifique. Quel que soit l’opérateur que vous utilisez au Bénin, vous pouvez ouvrir un compte Celtiis Cash.

Pour cela, il suffit de télécharger la Super App waa — la première super application au Bénin — qui regroupe plusieurs services, au-delà du mobile money, notamment des services du quotidien.

Une fois sur l’application waa :

Vous ouvrez votre compte, quel que soit votre numéro d’opérateur ;

Vous accédez à l’onglet « Banque » ;

Vous sélectionnez Ecobank ;

Vous liez votre compte bancaire à votre compte Celtiis Cash (après avoir effectué les formalités nécessaires en agence).

Ensuite :

Vous cliquez sur « Gestion de compte » ;

Vous choisissez le type de transfert : de la banque vers Celtiis Cash (Push) ou de Celtiis Cash vers la banque (Pull) ;

Vous saisissez le montant ;

Vous validez la transaction.

La transaction est alors effectuée instantanément.

Via le code USSD (pour ceux qui ne disposent pas de smartphone):

Il est important de préciser que les clients disposant déjà d’un compte bancaire doivent passer en agence pour effectuer la mise à jour de leur contrat afin d’activer le service.

Composer le code *889*8*1# ;

Sélectionner « Services financiers » ;

Choisir « Services bancaires » ;

Sélectionner Ecobank ;

Choisir le compte (épargne ou courant) si plusieurs comptes sont liés ;

Sélectionner le type de transfert souhaité ;

Saisir le montant ;

Confirmer le montant ;

Entrer le mot de passe ;

Valider la transaction.