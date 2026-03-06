Bénin: calendrier d’installation des CA et présidents de commissions dans le Couffo

Dans le département du Couffo, le préfet Christophe H. Megbedji a rendu public jeudi 5 mars 2026, le calendrier officiel d’installation des chefs d’arrondissement ainsi que des présidents et rapporteurs des commissions permanentes dans les différentes communes.

Selon le chronogramme établi par l’autorité préfectorale, les premières cérémonies sont prévues pour le vendredi 6 mars 2026. La commune d’Aplahoué ouvrira la série à 9 heures à la mairie. Elle sera suivie de Djakotomey à 11 heures, puis de Dogbo à 14 heures.

La première journée se clôturera à Toviklin avec une séance d’installation programmée à 16 heures.

Le processus se poursuivra le samedi 7 mars 2026 avec deux autres étapes. Les conseillers communaux et les autorités locales sont attendus à la mairie de Klouékanmè à 9 heures. La commune de Lalo accueillera la dernière cérémonie à 11 heures, marquant la fin de cette phase d’installation.

Ces séances permettront d’achever la structuration des conseils communaux et de rendre pleinement opérationnels les organes de gouvernance locale dans le département du Couffo.

Le préfet a par ailleurs invité les maires concernés à convier l’ensemble de leurs conseillers communaux afin d’assurer le bon déroulement des cérémonies.