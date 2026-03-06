Benin Web TV
LIVE

Bénin: calendrier d’installation des CA et présidents de commissions dans le Couffo

Dans le département du Couffo, le préfet Christophe H. Megbedji a rendu public jeudi 5 mars 2026, le calendrier officiel d’installation des chefs d’arrondissement ainsi que des présidents et rapporteurs des commissions permanentes dans les différentes communes.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
627vues
Bénin: calendrier d’installation des CA et présidents de commissions dans le Couffo
Publicité
1 min de lecture
Google News

Dans le département du Couffo, le préfet Christophe H. Megbedji a rendu public jeudi 5 mars 2026, le calendrier officiel d’installation des chefs d’arrondissement ainsi que des présidents et rapporteurs des commissions permanentes dans les différentes communes.

Selon le chronogramme établi par l’autorité préfectorale, les premières cérémonies sont prévues pour le vendredi 6 mars 2026. La commune d’Aplahoué ouvrira la série à 9 heures à la mairie. Elle sera suivie de Djakotomey à 11 heures, puis de Dogbo à 14 heures.

La première journée se clôturera à Toviklin avec une séance d’installation programmée à 16 heures.

Publicité

Le processus se poursuivra le samedi 7 mars 2026 avec deux autres étapes. Les conseillers communaux et les autorités locales sont attendus à la mairie de Klouékanmè à 9 heures. La commune de Lalo accueillera la dernière cérémonie à 11 heures, marquant la fin de cette phase d’installation.

Ces séances permettront d’achever la structuration des conseils communaux et de rendre pleinement opérationnels les organes de gouvernance locale dans le département du Couffo.

Le préfet a par ailleurs invité les maires concernés à convier l’ensemble de leurs conseillers communaux afin d’assurer le bon déroulement des cérémonies.

Publicité

Articles liés

Bénin: Bertin Koovi lie la démission de Boni Yayi à son échec personnel à la tête des DémocratesBénin: Bertin Koovi lie la démission de Boni Yayi à son échec personnel à la tête des DémocratesSénégal: Guy Marius Sagna met en garde contre un départ du Pastef du gouvernementSénégal: Guy Marius Sagna met en garde contre un départ du Pastef du gouvernementLes Démocrates: les responsables du parti maintiennent le dialogue avec Boni YayiLes Démocrates: les responsables du parti maintiennent le dialogue avec Boni YayiAmadou Coulibaly : « Il n’y a pas de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire »Amadou Coulibaly : « Il n’y a pas de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire »
Merci pour votre lecture — publicité