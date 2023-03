Bénin: Bruno Amoussou partage ses expériences avec la JCI Abomey-Calavi Sica

Lors d’un talk animé ce samedi 4 mars 2023, Bruno Amoussou, homme politique béninois a partagé ses expériences aussi bien professionnelles que familiales avec les membres de la JCI Abomey-Calavi Sica.

Agronome de formation, l’ancien président du parti l’Union Progressiste, Bruno Amoussou est l’une des rares personnalités du Bénin qui ont connu de différents régimes depuis l’accession du Bénin à l’indépendance. De président de l’Assemblée Nationale du Bénin à ministre d’état en charge du plan, du développement jusqu’en 2005 et membre fondateur de plusieurs partis politiques, Bruno Amousou était l’invité spécial de la première édition du talk Sica organisée par la jeune chambre internationale Abomey-Calavi Cotonou Sica.

L’homme politique a partagé les astuces de base pour vivre sa jeunesse avec des valeurs. De la politique à la vie active en passant par sa famille, sa vie de couple et sa relation avec ses enfants, Bruno Amoussou s’est confié à cœur ouvert à cette jeunesse prête à apprendre de lui. Pour lui, les 10 valeurs humaines les plus importantes sont : le respect, l’amour, la liberté, la paix, la justice, l’équité, la tolérance, la responsabilité, l’honnêteté et la loyauté.

Les valeurs comme les boussoles

Bruno Amoussou soutient que les valeurs doivent être considérées comme des boussoles. Faisant une rétrospective surtout dans sa jeunesse, Bruno Amoussou a dévoilé deux valeurs qui lui ont permis de réussir dans sa vie. « Quand vous faites un choix, il faut s’en tenir à ça et travailler pour le porter le plus haut que vous pouvez, c’est ce qui amène au travail bien fait parce que vous vous êtes fixé un objectif.

Ensuite, il faut de l’abnégation, vous devez travailler en groupe. Si vous voulez être leader de votre groupe et que vous avez l’égo démesuré, vous ne pouvez pas y arriver, donc l’abnégation c’est que vous puissiez vous effacer quelque peu pour aider les autres à grandir. Lorsque vous faites ça, eux ils vont vous porter à grandir. Faites vous petit pour grandir. Ces deux choses là me paraissent essentielles », a confié le patriarche, homme politique et écrivain béninois Bruno Amoussou.

Bruno Amoussou, une bibliothèque riche en culture et en expérience

Prenant la parole, le président 2023 de la JCI Abomey-Calavi Sica, Ulrich Agnoun n’a pas tari de mot pour reconnaître les qualités de Bruno Amoussou. Pour lui, il est un baobab qui a fait ses preuves. « On ne le présente plus parce que ses prouesses parlent de lui, ses actions ont impacté à travers plusieurs générations et continuent d’impacter, la preuve, est notre présence ici ce matin. Il est riche en culture et en expérience, chaque fois que j’ai eu l’occasion d’échanger avec lui, je suis reparti revigoré en connaissances et plein d’espoir que les jeunes comme moi, nous avons besoin qu’il nous édifie », a-t-il confié.

Comme lui, le Président national de la JCI Bénin pense que les générations se renouvèlent et les jeunes ont le devoir de se ressourcer, à l’ombre du savoir. « Que plusieurs années vous soient accordées afin que nous profitons davantage de votre expérience, la jeunesse du Bénin a besoin de vous, la jeunesse de la jeune chambre international a encore plus besoin de vous », a-t-il dit.

A l’issue de cet échange riche en savoir, en expériences et conseils, la JCI Abomey-Calavi Sica a offert un portrait au baobab Bruno Amoussou après l’avoir décoré à travers une distinction honorifique.