Bénin – Boues de vidange: des agréments accordés à 12 sociétés partenaires de la SGDS

Pour la mise en œuvre de la réforme des mesures visant à améliorer l’organisation de la filière de gestion des boues de vidange, douze (12) structures ont été agréées pour opérer dans le secteur.

La sélection de ces structures fait suite à une procédure d’agrément initiée par le Ministère du Cadre de Vie et des Transports (MCVT) via un communiqué daté du 05 juin 2023.

Les entités agréées doivent garantir un service de vidange efficace pour les ménages et autres structures où elles interviennent. Elles doivent se conformer rigoureusement aux règles d’hygiène et de protection de l’environnement établies par la législation en vigueur.

De plus, elles sont tenues de maintenir leur équipement en parfait état de fonctionnement, de s’abstenir d’intervenir en cas de défaillance de celui-ci avant réparation complète, et de fournir toute la documentation nécessaire pour prouver le respect de leurs obligations professionnelles.

L’établissement des agréments vise à améliorer la qualité des services en impliquant un secteur privé engagé et en définissant des critères de performance précis.

Suite au Décret N° 2021-181 du 28 avril 2021, la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA) est chargée du traitement des boues de vidange. Les entités agréées devront collaborer avec cette société pour renforcer la protection de l’environnement et contribuer au bien-être des communautés.

La SGDS SA mettra en place un système de suivi et de contrôle de la gestion, de la collecte et du transport des boues de vidange, impliquant l’ensemble des parties prenantes afin d’assurer le succès des réformes entreprises par l’État.

Les entreprises désormais autorisées.

• SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT PLUS (SAP)

• ETABLISSEMENT BIKIMAR

• SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE ENVIRONNEMENTALE (SAHE SARL)

• SOCIÉTÉ CITE DES BELLES VIDANGES ET ENTRETIENS (CI.BE.VE SARL)

• SOCIÉTÉ GBOBAL ENVIRONNEMENT (GLOBAL ENVI SARL)

• SOCIÉTÉ MONDA GROUPE SARL

• SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET D’ASSAINISSEMENT DU BENIN (SEAB SARL)

• SOCIÉTÉ SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT ET D’ASSAINISSEMENT URBAIN (SIBEAU SA)

• SOCIÉTÉ DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DE DECHETS (SOCOTRADE BENIN SARL)

• SOCIÉTÉ MESSIA SARL

• SOCIÉTÉ SERVICES PLUS SARL

• GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE VOLONTE DE VAINCRE (2V)