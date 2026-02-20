Benin: Benjamin Hounkpatin prend officiellement les rênes du MESRS

La titulaire du poste depuis plusieurs années, Éléonore Yayi Ladékan, a quitté ses fonctions de ministre après avoir été élue députée à l’issue des législatives du 11 janvier 2026. Conformément aux règles de non-cumul entre fonctions parlementaires et ministérielles, elle a passé le relais. Lors d’une cérémonie officielle le 19 février 2026, Benjamin Hounkpatin a pris la fonction de ministre intérimaire chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fonction qu’il exerce cumulativement à celle du ministre de la santé. Il a reçu les attributs de fonction et s’est engagé, dans ses premières déclarations, à poursuivre la dynamique de réformes engagée par son prédécesseur.

Il a souligné son intention de maintenir le cap sur des chantiers importants, notamment le téléenseignement et la réhabilitation des infrastructures universitaires.



Dans son allocution de sortie, Éléonore Yayi Ladékan a mis en lumière ce qui a été fait sous sa direction: consolidation de la gouvernance universitaire, modernisation administrative, digitalisation des services, réforme des formations, et amélioration des conditions de vie des étudiants.



Ce réajustement s’inscrit dans un remaniement plus large annoncé par le gouvernement béninois après les élections, visant à organiser des intérims et assurer la continuité de l’action publique.



Il faut souligner que le chef de l’état, le président Patrice Talon a fait l’option de cet ajustement technique de son gouvernement après le départ de deux de ses ministres pour éviter l’option non production de nommer à quelques semaines de la fin du mandat, de nouveaux ministres.