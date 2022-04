Bénin: arrêté en plein culte, un pasteur poursuivi pour pollution sonore

La police républicaine a interpellé un pasteur en plein culte ce dimanche 03 avril 2022. Il a été épinglé pour pollution sonore.

Dans la commune d’Abomey-Calavi, un pasteur a été arrêté en plein culte ce dimanche. Gardé à vue et présenté au Procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, il est actuellement poursuivi pour pollution sonore.

L’homme de Dieu rejoint le lot des DJ et gérants de bars arrêtés dans la nuit du samedi 02 au dimanche 03 avril. Ils seront tous jugés le 20 juin 2022 pour les mêmes faits.

Pour rappel, la pollution sonore est une infraction prévue et punie par des lois en vigueur. La nouvelle loi n°2022-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique en République du Bénin, indique clairement en son article 138 que « l’utilisation abusive et intempestive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores et l’installation de toute activité bruyante sont interdites dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale de l’autorité communale. En tout état de cause, elles sont interdites de treize (13) heures à quinze (15) heures et de vingt-deux (22) heures à sept (07) heures ».

