Bénin : arrestation du secrétaire général adjoint des AME, la CSTB réagit

Le Secrétaire général adjoint des Aspirants au métier d’enseignant (AME), Bonaventure Houngninou, a été interpellé jeudi 19 mars 2026 à son domicile à Abomey-Calavi. Une arrestation dont les circonstances restent floues et qui suscite déjà des réactions syndicales.

Bonaventure Houngninou, Secrétaire général adjoint du creuset national des Aspirants au métier d’enseignant (AME), a été interpellé dans la matinée du jeudi 19 mars 2026 à son domicile situé à Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi. L’opération a été menée par des éléments de la Police républicaine, selon des informations rendues publiques par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB).

À ce stade, ni les raisons de cette interpellation ni le lieu de détention de l’intéressé ne sont officiellement connus. Cette absence de communication alimente les interrogations, notamment au sein des organisations syndicales. Dans un communiqué relayé par Bip Radio, la CSTB dénonce une « répression politique » et exige la libération immédiate et sans condition de Bonaventure Houngninou.

La centrale syndicale exprime également ses inquiétudes face à ce qu’elle considère comme une atteinte aux libertés syndicales. Cette interpellation intervient dans un contexte social sensible. Depuis plusieurs mois, les Aspirants au métier d’enseignant multiplient les démarches pour obtenir leur reversement en Agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE). Une revendication qui tarde à se concrétiser.

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