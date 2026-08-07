Bénin : Armand Kuyema Natta à l’écoute des acteurs de l’éducation dans le Mono et le Couffo

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a échangé le 3 août 2026 avec les acteurs éducatifs du Mono et du Couffo, dans le cadre d’une tournée nationale de prise de contact. Les discussions ont porté sur la consolidation des résultats scolaires, la scolarisation des filles et l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans l’éducation.

Accompagné du ministre conseiller Paulin Gbenou et de membres de son cabinet, Armand Kuyema Natta a rencontré les professionnels du secteur éducatif à Lokossa, dans le département du Mono, puis dans le Couffo. Cette tournée vise à établir un dialogue direct avec les structures déconcentrées et les acteurs de terrain afin d’identifier les priorités et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Le préfet du Mono, Bienvenu Dêdêgnon Milohin, a accueilli la délégation. Il a présenté la visite ministérielle comme une occasion de renforcer la concertation entre l’administration centrale et les services locaux, notamment pour rechercher des réponses adaptées aux besoins des départements.

Devant les acteurs réunis, le ministre a présenté son action autour de deux axes : la consolidation des acquis et l’innovation. Il a cité les résultats du Certificat d’études primaires (CEP) 2026 comme un indicateur de référence, tout en insistant sur la scolarisation des filles, le maintien des élèves à l’école et le suivi de la mise en œuvre des programmes.

L’intelligence artificielle au cœur de la transformation éducative

La seconde priorité avancée par Armand Kuyema Natta concerne l’adaptation du système éducatif aux évolutions technologiques. Le ministre a appelé à prendre en compte la digitalisation, l’informatique, le numérique et l’intelligence artificielle dans les politiques éducatives.

Le ministre conseiller Paulin Gbenou a également insisté sur la nécessité d’accélérer cette transformation. Il a présenté l’intelligence artificielle comme un levier à intégrer aux efforts visant à préserver et à améliorer les acquis du système éducatif.

Les représentants des services éducatifs ont, de leur côté, réaffirmé leur disponibilité à accompagner les orientations du ministère. Par la voix de Sylvain Mikponhoué, chef de la circonscription scolaire de Houéyogbé, ils ont toutefois formulé plusieurs doléances, notamment sur le renforcement du dialogue avec la tutelle et la mise à disposition de matériels informatiques et de moyens roulants.

La tournée doit se poursuivre dans les départements du Zou et des Collines. Le calendrier détaillé des prochaines étapes n’a pas été communiqué.