Bénin: après l’élection des membres du bureau, les sénateurs se retrouvent en septembre prochain

Le Sénat béninois a officiellement constitué son bureau directeur chargé d’en conduire les travaux pour les cinq prochaines années. À l’issue d’un scrutin qui s’est déroulé dans un climat serein, l’ancien chef de l’État Patrice Talon a été porté à la présidence de la haute institution parlementaire, où il siègera aux côtés de Louis Vlavonou et d’Alassane Seidou.

Publié le 7 août 2026 à 14:22 · Mis à jour le 7 août 2026

​À la sortie de la séance, le sénateur Robert Gbian a indiqué à la presse que les membres de la chambre haute se sont donné rendez-vous pour le 15 septembre prochain.

Cette pause de quelques semaines permettra aux sénateurs de finaliser les préparatifs administratifs avant d’entamer pleinement leurs activités législatives et institutionnelles.

Statut des membres et organisation interne

Afin de garantir son impartialité, la Constitution impose aux sénateurs un devoir de neutralité absolue et une stricte obligation de réserve, leur interdisant tout militantisme ou engagement partisan pendant la durée de leur mandat.

L’administration de l’institution s’articule autour d’un bureau exécutif composé d’un président, d’un vice-président (tous deux issus des membres de droit) et d’un rapporteur, élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Bénéficiant de l’autonomie administrative et financière, le Sénat siège au cours de quatre sessions ordinaires annuelles de vingt-et-un jours, calquées sur le calendrier parlementaire, avec la possibilité d’organiser des sessions extraordinaires en cas de nécessité.