Bénin : après son vote à la présidentielle, Patrice Talon appelle à la mobilisation des électeurs

Ce dimanche 12 avril 2026, les bureaux de vote ont ouvert au Bénin pour l’élection présidentielle. Après avoir accompli son vote, le président sortant Patrice Talon, qui achève son second et dernier mandat, a décrit un scrutin déroulé dans le calme tout en exprimant son inquiétude face à une participation jugée insuffisante. Appelant à la mobilisation des citoyens, il a insisté sur le rôle du civisme pour garantir la légitimité du processus électoral.

Contrairement à la présidentielle de 2021, dont le déroulement avait été marqué par des tensions et une forte polarisation, l’atmosphère sur le terrain était, selon le chef de l’État, plus détendue. Ce calme apparent suscite toutefois des interrogations : le président Talon a souligné que ce climat serein pourrait contribuer à une moindre affluence aux urnes. Il s’est dit préoccupé par des signes de désengagement et a évoqué des statistiques récentes témoignant d’une montée de la réticence chez certains électeurs.

Après son vote, Patrice Talon a lancé un appel explicite aux compatriotes : « Je vais compter sur le patriotisme de nos compatriotes, je vais compter sur le civisme des uns et des autres pour qu’il y ait une bonne participation au-delà de la fête ».

Il a rappelé que chaque citoyen doit montrer qu’il a joué son rôle dans le développement du pays et a mis en garde contre l’idée que la convivialité seule suffise à encourager le vote : « trop de convivialité, trop de bonne ambiance peut également émousser les ardeurs pour aller voter ».

Un climat apaisé et des réformes au cœur des explications de Patrice Talon

Les semaines précédant le scrutin ont vu une atténuation des tensions qui avaient marqué les discussions autour du dépôt des candidatures. Le président a observé une évolution des rapports entre acteurs politiques, évoquant le passage d’une période d’invectives à une phase de relations plus apaisées. Selon lui, cette mutation s’explique en grande partie par les réformes politiques mises en œuvre sous son mandat.

Talon a reconnu que ces réformes ont suscité des résistances et parfois des épisodes conflictuels : « beaucoup d’histoires, de peurs et de bagarres », a-t-il indiqué. Il a toutefois estimé que, malgré ces soubresauts, la nouvelle donne instaurée avait permis d’installer une forme de maturité politique qui se manifeste par une convivialité perceptible « partout sur le territoire national ». Il a mentionné que des anciens opposants apparaissaient désormais comme des partenaires dans le jeu politique.

Interrogé sur l’état d’esprit des électeurs depuis la fin de l’année dernière, le chef de l’État a signalé une ambiance qu’il qualifie d’« extraordinaire », faite de fraternité et de convivialité. Il a lié cette évolution à la mise en place des réformes et à l’acceptation progressive de ce cadre par une partie de la population.

Patrice Talon a aussi rappelé, au moment de déposer son bulletin, qu’il reste vigilant quant à la mobilisation et a réitéré son souhait que chacun accomplisse son devoir de citoyen. Il a affirmé que les acteurs politiques ont tourné le dos à l’invective