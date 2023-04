Bénin : après la sortie de son clip, Boni Yayi déjà en booking dans une maison de production

A peine trois jours après la sortie de son premier clip qui fait grand bruit depuis le samedi 8 avril 2023, l’ancien président béninois Boni Yayi s’est déjà offert une maison de production.

Après la sortie du clip « Tout joyeux Bénissons le Seigneur » de Boni Yayi le samedi dernier suivi de l’annonce d’une nouvelle sortie discographique, l’ancien président devient la nouvelle recrue de la Centrale Company. L’annonce a été faite ce mardi 11 avril 2023 sur la page Facebook de la maison de production.

« Nous avons l’honneur de vous présenter le nouvel artiste de l’écurie centrale désormais en booking chez nous….Recevez avec plus de like, plus de partage et avec les honneurs dus à son rang, le docteur Yayi Boni », a écrit la Centrale Company. .

Une nouvelle accueillie à cœur joie par les internautes qui attendent avec impatience la sortie du clip « il est gai de voguer sur le lac Ahémé » que va lancer Boni Yayi dans les tout prochain jour.