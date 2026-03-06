Bénin: après la réunion de crise, Les Démocrates à nouveau en concertation ce vendredi

Au Bénin, les responsables du parti Les Démocrates se réunissent de nouveau ce vendredi 6 mars 2026 à Cotonou.

La rencontre intervient deux jours après la réunion de crise organisée à la suite de la démission de l’ancien président Boni Yayi de la direction de la formation politique.

La séance se tient au siège du parti à Fifadji. Annoncée pour 10 heures, elle a finalement débuté aux environs de 12h30. Plusieurs figures du parti ont fait le déplacement, parmi lesquelles le secrétaire national à la communication Guy Mitokpè, l’ancien député Habibou Woroucoubou et Jules Lodjou, ancien candidat à la vice-présidence de la République. Sariki Raouf Augustin et Eugène Azatassou prennent également part aux échanges.

