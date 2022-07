Bénin – Affaire 145 kg de cocaïne: Séraphin Yéto désormais libre de ses mouvements

Le patron de la société Sonimex, Séraphin Yéto est désormais libre de ses mouvements après un peu plus d’un an passé en prison. L’homme d’affaire était poursuivi avec 08 autres personnes dans un dossier de trafic de drogue et de corruption.

Déposé en prison le 25 Juin 2021 avec 08 autres co-accusés dans un dossier de trafic de drogue et de corruption, le directeur général de la société Sonimex est désormais libre de ses mouvements. Il a été libéré ce jeudi 28 Juillet après un peu plus d’un an de prison.

Les personnes citées dans cette affaire ont été interpellées suite à la découverte dans un conteneur de sucre de 150 plaquettes de cocaïne dont le poids est estimé à un peu plus de 145 kg. Le conteneur en cause fait partie d’un lot de 20 conteneurs achetés par l’homme d’affaires Séraphin Yéto.

Les conteneurs en provenance du Brésil avec un détour par l’Espagne, appartiendraient au départ à un expatrié français. Ce dernier a revendu les conteneurs au patron de la Sonimex. Aux premières heures de l’affaire, il a pris la clé des champs. Son arrestation est intervenue plusieurs semaines après, au Maroc.