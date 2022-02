Bénin – Affaire 145 kg de cocaïne: l’instruction a conclu à un « non-lieu »

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a pris une décision dans le cadre du dossier 145 kg de cocaïne. L’instruction du dossier a conduit à un non lieu et la Cour a relâché plusieurs accusés ce jeudi 24 février 2022.

Au total 7 personnes ont été relâchées après le non lieu. Il s’agit de 3 personnes de Bénin terminal, 2 de MSC Mediterranean Shipping Co, le commissaire BADET et 1 autre policier, Mamert Quenum adjoint de l’UMCC( l’Unité mixte de contrôle des conteneurs).

C’est dans cette même affaire rocambolesque que le PDG de Sonimex Séraphin Yeto a été interpellé et déposé en prison. Il serait d’ailleurs parmi les personnes qui n’ont pas été concernées par le non-lieu.