Bénin: accident de circulation à Tchaourou, trois blessés et un conducteur en fuite

Un accident de la route s’est produit dans la matinée de ce jeudi à Badékparou, localité de Tchaourou dans le département du Borgou. Le drame a impliqué un camion-benne, une motocyclette transportant deux personnes ainsi qu’un piéton.

D’après les informations de Fraternité, les différents usagers circulaient dans le même sens. Le conducteur de la moto, qui transportait une femme à l’arrière, aurait marqué un arrêt lorsqu’un camion-benne, roulant à vive allure, est venu les percuter. Sous la violence du choc, un piéton se trouvant à proximité a également été atteint.

Le bilan provisoire fait état de trois blessés. Il s’agit du conducteur de la moto, de la passagère et du piéton. Aussitôt alertés, les éléments de l’Agence nationale de protection civile du Borgou se sont déployés sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été pris en charge puis évacués en urgence vers un centre hospitalier pour recevoir les soins appropriés.

