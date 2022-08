Bénin: Abel Solo en larmes sur scène, l’humoriste veut réorienter sa carrière artistique

L’humoriste béninois Abel Solo, membre du groupe De Jésus Comedy Club depuis 2019 a annoncé sa volonté de donner une nouvelle orientation à sa carrière artistique.

Abel Mahoulikponto connu sous le pseudo Abel Solo est membre du groupe De Jésus Comedy club depuis 2019. Dans une publication sur sa page Facebook ce lundi 22 août 2022, l’artiste a informé qu’il projette une sortie médiatique au cours de laquelle il voudrait dévoiler les nouvelles orientations qu’il compte donner à sa carrière d’artiste.

« Depuis mon adhésion en 2019 au groupe ‘’De Jésus Comedy Club’’, c’est la première fois que je m’adresse à vous en tant qu’individu et à titre personnel. Un penseur très célèbre dira que ‘’la vie est une succession de choix et d’étapes’’, a lâché Abel sur sa page Facebook.

Selon lui, à des moments de la vie, il faut savoir non seulement faire ses choix mais aussi être prêt à assumer l’entière responsabilité des effets de sa décision afin de passer à l’étape supérieure. C’est pour cela et à ce titre dit-il, « que je voudrais, à tous les professionnels des médias de l’audiovisuel, ceux de la presse écrite, en ligne et du digital, vous donner rendez-vous dans les tous prochains jours pour vous situer sur la suite à donner à ma carrière artistique ».

Lors de cette sortie médiatique, l’humoriste Abel Solo va certainement donner les vraies raisons de ses pleurs lors de sa prestation du lundi 15 Août 2022. En effet, devant des centaines de fans il y a une semaine, l’artiste n’a pas pu s’empêcher de couler les larmes. Pour l’heure ses fans ignorent toujours ce qui pourrait expliquer cette grande émotion que l’artiste n’a pas pu cacher.