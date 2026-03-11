Benin Web TV
Bénin : 800 personnes bientôt formées en langues étrangères

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a approuvé la mise en place d’un programme de formation en langues étrangères qui bénéficiera, dans une première phase, à 800 personnes.

Le gouvernement béninois a décidé de lancer un programme de renforcement des compétences en langues étrangères. La décision a été prise ce mercredi 11 mars 2026 en Conseil des ministres.

Selon le compte rendu, ce programme de formation linguistique vise à toucher 800 bénéficiaires dans une première phase. L’objectif est de permettre aux participants de mieux maîtriser certaines langues internationales et régionales.

La formation portera notamment sur « des langues véhiculaires comme l’anglais, le mandarin et le portugais ». À terme, les bénéficiaires devront atteindre « le niveau B2 a minima, correspondant à un niveau avancé ou indépendant en anglais selon les standards européens ».

À travers cette initiative, le gouvernement entend également renforcer le rôle du Centre béninois de Langues étrangères (CEBELAE). Le projet devrait ainsi contribuer à « faire du Centre béninois de Langues étrangères (CEBELAE), un centre national de référence pour l’apprentissage de l’anglais ».

Le Conseil des ministres précise enfin que les structures chargées de la mise en œuvre du programme devront prendre les dispositions nécessaires à son opérationnalisation, notamment « la contractualisation avec les centres de formation retenus ».

