Bénin : 7e édition du Prix d’excellence « Ceinture et la Route de la Soie », les lauréats primés

La remise des prix de la 7e édition du Prix d’excellence « Ceinture et la Route de la Soie » s’est tenue en fin de semaine à Cotonou, mettant à l’honneur des étudiants distingués pour leurs résultats scolaires. Initialement prévue sous l’autorité du ministre intérim Benjamin Hounkpatin, la cérémonie a finalement été conduite par la ministre conseillère à l’Enseignement supérieur, Sèdami Médegan Fagla.

L’événement a rassemblé des représentants des gouvernements béninois et chinois, parmi lesquels l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhang Wei. Les intervenants ont salué un partenariat centré sur la formation et le renforcement des compétences, au-delà d’un simple appui budgétaire.

Dans son allocution, Sèdami Médegan Fagla a présenté ces bourses comme un moyen d’encourager l’émulation chez les jeunes destinés à jouer un rôle actif dans le développement national. Le porte-parole des universités, Bruno Djossa, a rappelé l’importance de ce dispositif pour former une relève qualifiée, tandis que la lauréate Fantasia Blondie Mahinou a témoigné au nom des bénéficiaires de sa reconnaissance et de la motivation suscitée par cette distinction.

La cérémonie a également été l’occasion de souligner les critères retenus pour cette édition, avec une attention particulière portée aux questions de genre, à l’inclusion des personnes en situation de handicap et à l’innovation.

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Chiffres et priorités