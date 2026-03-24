Bénin: 5 ans de prison requis contre le député Soumaïla Boké

Le ministère public a requis, ce 24 mars 2026, une peine de cinq ans de prison ferme assortie d’une amende de dix millions de francs CFA contre l’ancien député du parti Les Démocrates, Soumaïla Sounon Boké, poursuivi devant la CRIET.

Ces réquisitions ont été formulées au cours de l’audience tenue ce mardi. La cour spéciale pourrait aller dans le sens de cette réquisition ou prononcer une condamnation plus douce.

L’ex-parlementaire est cité dans un dossier dont les contours judiciaires ont conduit le parquet à solliciter une peine ferme, estimant les faits suffisamment établis au regard des éléments versés au dossier.

Le pparlementaire avait publié dans un groupe WhatsApp : « c’est la fait » alors que le régime de Cotonou faisait face à une tentative déstabilisation par des putschistes conduits par le colonel Pascal Tigri.

Publicité