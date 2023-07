Bénin: 3 mois de prison ferme requis contre le tiktokeur Eustache Hounkanlin

En détention provisoire depuis le vendredi 26 mai 2023 pour diffamation, le Tiktokeur Béninois Eustache Hounkanlin risque trois mois de prison ferme.

Le Tiktokeur Béninois Eustache Hounkanlin a été présenté une nouvelle fois à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le mardi 4 juillet 2023. Lors de cette comparution, l’un des deux plaignants a retiré sa plainte.

Représenté par son avocat, le second plaignant a demandé la condamnation de Eustache Hounkanlin. A la barre, le tiktokeur a reconnu les faits de diffamation uniquement sur le premier plaignant. E ce qui concerne le second, Eustache Hounkanlin soutient n’a jamais évoqué son nom dans ses lives et vidéos Tiktok. Mieux, il clame haut et fort qu’il ne le connait ni d’Adam ni d’Eve.

La requalification du chef d’accusation

Selon Libre Express, lors de cette comparution, le ministère public a sollicité la requalification du chef d’accusation. A le croire, les faits reprochés à Eustache Hounkanlin ne sont pas de la cybercriminalité comme mentionné sur le chef d’accusation.

Eustache Hounkanlin est donc, désormais poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système de communication électronique. C’est sur la base de cette requalification du chef d’accusation que le ministère public a requis trois mois de prison ferme et 500 milles FCFA d’amende contre Eustache Hounkanlin. Le délibéré est renvoyé au mardi 8 août 2023.

Pour rappel, Eustache Hounkanlin a été arrêté et placé en garde à vue dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai 2023 suite à plusieurs plaintes dont celles déposées par Elbobo et Multi Sincère, tous deux Tiktokeurs. A l’époque, Eustache Hounkanlin a été placé en détention provisoire après une semaine de garde à vue.

