Bénin: 10 personnes poursuivies par la Criet pour vol de données informatiques

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) examine ce jeudi 07 avril 2022, un dossier de vol de données informatiques, complicité de vol, recel et accès frauduleux à des systèmes informatiques. Une dizaine de personnes sont accusées dans cette affaire dont la victime est une structure de réseau GSM de la place.

Dix (10) prévenus vont comparaître ce jeudi à la Criet dans une affaire de vol de cybersécurité. Ils sont accusés de vol de données informatiques, complicité de vol, recel et accès frauduleux à des systèmes informatiques. Selon Frissons radio, les mis en cause sont en prison depuis 2021. Le préjudice causé par les actes incriminés est estimé à plus de 45 millions de francs CFA de crédits d’appels.

Le principal accusé est un ancien technicien d’un réseau GSM. Son mode opératoire a consisté à soutirer des crédits d’appels des comptes de certains gros clients. Lesdits crédits auraient été vendus à d’autres structures dont les responsables ont été aussi appréhendés. Cerveau de la bande, le technicien est actuellement en cavale.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer