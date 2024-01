Bénin: 05 assaillants neutralisés par l’armée à Banikoara

- Publicité-

Cinq assaillants ont été neutralisés à Banikoara au nord du Bénin dans une nouvelle attaque terroriste dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024.



Les forces de défense et de sécurité béninoises ont mis hors d’état de nuire 5 individus armés non identifiés à Tissoua du coté de Banikoara. Selon Bip Radio, c’est lors d’une opération des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) que les IANIS ont été repérés dans le parc.

Le média informe que du matériel de guerre et de la logistique auraient été récupérés. Il n’y aurait pas de pertes en vies humaines dans les rangs des forces de défense et de sécurité.