Bénin: 02 personnes kidnappées à Karimama par des individus armés

Un conducteur de taxi-moto et un agriculteur ont été enlevés à Karimama, précisément dans l’arrondissement de Birni-Lafia. La scène s’est produite dans la nuit du lundi 04 au mardi 05 avril 2022.

Des individus armés ont enlevé un conducteur de taxi-moto et un agriculteur à Karimama, dans la localité de Kangara, non loin du Parc W. Selon le média local Daabaaru, les victimes sont des peuls et auraient été ligotées devant leurs épouses avant d’être emportées de force.

Les ravisseurs n’ont pas encore donné de signe pour une éventuelle réclamation de rançon. Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, la position des ravisseurs et des otages est inconnue.

En janvier 2022, un enlèvement avait marqué les esprits dans le nord du pays. La victime était le Chef d’arrondissement (CA) de Nikki centre. Il avait été kidnappé par des individus armés. Les ravisseurs avait réclamé plus de 10 millions de FCFA avant de libérer leur otage. Le CA avait été finalement relâché sans versement de la rançon, selon des sources proches du dossier.

