Bayern: Sadio Mané impliqué dans une bagarre après la défaite à City

D’après les informations de BILD, une bagarre a éclaté entre Sadio Mané et Leroy Sané, dans les vestiaires, après la défaite du Bayern Munich sur la pelouse de Manchester City (0-3) ce mardi soir.

Ce mardi soir, le Bayern Munich se déplaçait à l’Ethiad, pour affronter Manchester City à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre totalement dominée et maîtrisée par les Cityzens, les Bavarois se sont lourdement inclinés sur le score de 3-0, et ont déjà un pied hors de la compétition. Et comme si cela ne suffisait pas, une bagarre a éclaté dans le vestiaire, après la rencontre, entre Leroy Sané et Sadio Mané, selon les informations de BILD.

Les tensions entre les deux attaquants ont débuté après une action anodine pendant la rencontre contre City, et cela s’est envenimées dans les vestiaires. Selon le quotidien allemand, le ton est monté entre les deux joueurs, et Mané, qui reprochait à Sané sa manière de parler, a donné un coup au visage de ce dernier, lui causant une blessure à la lèvre. Les autres membres de l’équipe ont dû intervenir pour les séparer.

- Publicité-

Bien que le club n’ait pas commenté cette information, BILD rapporte que Mané pourrait être condamné à une lourde amende pour son comportement. L’aventure du Sénégalais en Bavière commence sérieusement par prendre la direction d’un flop. Ciblé pour ses prestations mitigées depuis son arrivée et laissé sur le banc depuis son retour de blessure, le capitaine des Lions de la Téranga commence par montrer des signes de nervosité.