Bayern Munich: une légende sénégalaise au secours de Sadio Mané

Critiqué pour son inefficacité offensif depuis son retour de blessure au péroné, Sadio Mané peut compter sur le soutien de son compatriote Henri Camara, qui ne doute pas que son jeune frère retrouvera son niveau d’antan.

Sadio Mané a prolongé ce weekend sa longue disette sous le maillot bavarois depuis son retour de blessure. Titulaire lors de la courte victoire du Bayern Munich contre Fribourg (1-0) en Bundesliga, l’attaquant sénégalais n’a été que l’ombre de lui avec zéro occasion crée. Une inefficacité qui lui a d’ailleurs valu les critiques des supporters munichois qui commencent visiblement à perdre patience face à la situation du Lion de la Téranga.

Le double ballon d’or africain peut toutefois compter sur le soutien de son compatriote Henri Camara. Observateur attentif de l’actualité du foot sénégalais, l’ancien attaquant des Lions (99 sélections, 31 buts), s’est prononcé sur le cas Sadio Mané. L’ex-pensionnaire de Stoke City maintient sa confiance à l’ailier bavarois, auteur de 11 buts et de 5 passes décisives en 31 rencontres cette saison toutes compétitions confondues.

Henri Camara fait confiance à Sadio Mané

« Ça fait partie du football. Sadio est un grand joueur et tout le monde le sait. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la carrière d’un footballeur. Maintenant, c’est à lui de gérer cette mauvaise passe comme il s’est battu pour atteindre ce niveau», a conseillé le héros de la génération 2002 pour le média LiveSn. «Je prie Dieu pour qu’il retrouve sa forme et qu’il recommence à marquer des buts. Quand on est attaquant, il faut toujours marquer des buts sinon c’est comme ça, les critiques arrivent. En ce qui me concerne, j’ai confiance en lui pour qu’il revienne au top niveau. Il faut qu’il continue de travailler et je sais qu’il a un gros mental. »

Convoqué avec le Bayern Munich pour le quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City, mardi, Sadio Mané pourrait enfin décoller ou alors s’enfoncer d’avantage dans la crise.