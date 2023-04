Bayern Munich: Samuel Lobé désigne le vrai problème de Sadio Mané

Alors que Sadio Mané peine à convaincre au Bayern Munich depuis son arrivée en fanfare en provenance de Liverpool, l’ancien attaquant français, Samuel Lobé, impute les difficultés du Sénégalais à son positionnement sur le terrain.

Le Bayern Munich joue très gros en cette fin de saison. En tête du championnat avec seulement deux points d’avance sur le Borussia Dortmund, les Bavarois se rendront à Manchester City le 11 avril prochain pour disputer le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Pour espérer réaliser le doublé, leur nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, compte sur des joueurs en grande forme.

Cependant, Sadio Mané, qui a été blessé au péroné droit et n’a pas pu participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar, semble avoir du mal à retrouver sa qualité de percussion et de finition. Samuel Lobé, un consultant en football et ancien attaquant français de la Ligue 1, pense savoir pourquoi.

Selon Lobé, Mané est un joueur plus adapté au poste d’ailier qu’à celui d’avant-centre. « Sa place est sur le côté, j’ai toujours dit que c’était un 9 contrarié. Ce n’est pas son poste avant-centre », a plaidé le consultant dans l’émission Les Grandes Bouches sur Canal+ Sport.

« Les entraîneurs aiment avoir cet avant-centre qui sert de point d’appui qui rend les autres meilleurs autour de lui. Même si Choupo-Moting n’est pas le meilleur avant-centre du monde, il rend des services, il rend les autres meilleurs, il fait une super saison, il va au charbon pour les autres et il marque des buts. Effectivement, le statut de Sadio Mané a changé et les deux autres (Sané et Coman, ndlr) lui sont préférés à son poste préférentiel, sur le côté« , a expliqué le Français.

Reste désormais à voir si Tuchel sera convaincu de le faire jouer sur l’aile gauche lors des prochains matchs du Bayern Munich, mais il est clair que Mané est motivé pour contribuer à la victoire de son équipe, lui qui était remplaçant lors des deux dernières sorties de l’équipe bavaroise.