Bayern Munich : Salihamidzic se félicite de l’arrivée de Sadio Mané

Dans une interview accordée à Bild, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic s’est prononcé sur l’arrivée de Sadio Mané cet été en provenance de Liverpool.

Après plusieurs années passées du côté de Liverpool, Sadio Mané a décidé de plier bagage cet été pour rejoindre le Bayern Munich. Le club allemand a dû débourser 40 millions d’euros pour convaincre Liverpool de libérer son désormais ex joueur et il s’en frotte déjà les mains. En 4 matchs officiels avec les Munichois, le meilleur joueur africain de l’année a déjà inscrit 4 buts. Dans un entretien accordé à Bild, le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic, s’est félicité de la venue du sénégalais, tout en confiant qu’il a été très simple de le convaincre.

« Quand je l’ai eu au téléphone, à la fin de notre conversation, il m’a dit : « Oui, tout cela me convient. Je veux signer au Bayern. » J’étais excité. Nous n’avons jamais parlé d’argent mais je savais que nous pouvions le recruter alors je n’ai pas perdu de temps pour boucler ce transfert« , a expliqué le Bosnien. Des propos confirmés par Sadio Mané lui-même qui avait déclaré après avoir passé sa visite médicale:

«Quand mon agent m’a parlé pour la première fois de l’intérêt du Bayern, j’ai tout de suite été excité. Je me suis tout de suite vu là-bas. Pour moi, c’était le bon club au bon moment. C’est l’un des plus grands clubs du monde et l’équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi c’était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici». Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’aventure de Mané avec le Bayern Munich a débuté de la meilleure des manières.