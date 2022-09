Bayern Munich: le sénégalais Bouna Sarr a bien été opéré

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Bayern Munich a annoncé que son latéral droit Bouna Sarr a été opéré du genou gauche ce mardi. Il devrait manquer le prochain Mondial.

Bouna Sarr, qui souffre d’une gêne récurrente et douloureuse qui le handicape depuis deux bonnes saisons, a été opéré ce mardi a annoncé le Bayern Munich dans un communiqué publié sur son site officiel. «Bouna Sarr a été opéré avec succès du genou gauche ce mardi et ne sera donc pas disponible pour le FC Bayern pour le moment. L’international sénégalais n’a pas encore fait partie de l’équipe des champions d’Allemagne cette saison en raison de problèmes persistants de tendon rotulien», a écrit le club allemand.

La durée d’indisponibilité du latéral droit n’a pas été communiquée, mais ce dernier devrait manquer la prochaine coupe du monde, prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, avec le Sénégal selon les informations de L’Equipe. En effet, d’après le média français le champion d’Afrique ne retrouvera pas les terrains avant 2023, après cette intervention. Un gros coup dur pour les Lions de la Teranga mais également pour Bouna Sarr, qui va peut-être rater ce qui pourrait être sa dernière occasion de disputer un Mondial.

Pour rappel, Bouna Sarr a été l’un des grands artisans du triomphe du Sénégal lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en début d’année, qui s’est disputée au Cameroun. Très actif et solide sur le côté droit de la défense des Lions de la Teranga, il a insufflé à l’arrière-garde sénégalaise, son calme et sa confiance qui ont été primordiaux durant toute la compétition, remportée aux tirs au but en finale contre l’Egypte.