Le gouvernement sénégalais a apporté son « soutien indéfectible » à Sadio Mané, suspendu jusqu’à nouvel ordre par le Bayern Munich pour avoir donné un coup de poing à son coéquipier Leroy Sané, mardi dernier, a annoncé le ministre des sports dans un communiqué.

« En ces moments difficiles, et à la suite de ce malheureux incident dans les vestiaires, je te transmets, au nom du Gouvernement, le soutien indéfectible de tout le Peuple sénégalais », a écrit le ministre sénégalais des Sports, Yankhoba Diatara, sur son compte Twitter, concernant son compatriote qui risque une sanction plus lourde pour son écart de conduite. Le conseil d’administration du club munichois réfléchirait en effet à une peine encore plus corsée, alors que le journaliste de Sky Germany Florian Plettenburg, évoque lui une « séparation » entre le club et le joueur.

N'aie crainte Nianthio. Lissi kanam mooy dakh inchala.

Dans un communiqué publié jeudi, le géant bavarois avait suspendu son joueur pour le match de ce weekend face à Hoffenheim en Bundesliga et lui a infligé une amende d’environ cinq cent mille euros, soit deux semaines de salaire. Sadio Mané aurait lui déjà fait la paix avec son coéquipier qui aurait présenté ses excuses « à son grand frère » pour cette échauffourée. Les deux hommes ont d’ailleurs participé à la séance d’entrainement d’hier.