Bayern : la blague de Sadio Mané à Thomas Müller à propos de Lewandowski

En conférence de presse de lundi, à la veille d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, le joueur du Bayern Munich Thomas Müller a dévoilé la blague que Sadio Mané lui faisait à propos de Robert Lewandowski.

Le groupe C de la Ligue des champions, dit de la mort, nous réserve ce mardi un choc entre deux des favoris pour la victoire finale: le Bayern Munich et le FC Barcelone. Un duel qui promet du spectacle, et qui verra Robert Lewandowski refouler la pelouse de l’Allianz Arena, seulement quelques semaines après avoir quitté la Bavière. Interrogé en conférence de presse, le milieu offensif bavarois Thomas Müller a d’ailleurs raconté une plaisanterie de Sadio Mané au sujet du retour de Lewy dans son ancien stade.

«Sadio a plaisanté en me disant de ne pas faire d’erreur et de ne pas passer le ballon à Lewandowski pendant le match. Nous devons jouer notre match demain et ne pas trop nous concentrer sur Lewy», a lancé Müller, dont le rôle était de servir Lewandowski dans les meilleures conditions pendant 8 ans, avant de revenir sur son ancien duo avec l’attaquant polonais.

«Notre connexion sur le terrain s’est développée au fil des ans. Mais maintenant, nous avons beaucoup de joueurs flexibles à l’avant et nous n’avons plus qu’un seul objectif. Les adversaires ne savent pas qui est la cible en attaque, mais nous devons le faire fonctionner. J’ai une bonne relation avec Lewy, surtout sur le terrain.

À part le golf, nous n’avons pas fait grand-chose en privé. Nous l’avions contacté via WhatsApp après son déménagement. Bien sûr, les choses se sont échauffées après le tirage au sort», a expliqué l’allemand. Arrivé cet été, Sadio Mané espère bénéficier tout autant des inspirations de Müller.