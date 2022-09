Bayern – Barça: avant match et compos probables du choc

Le Bayern Munich reçoit le FC Barcelone ce mardi (20h, GMT+1), à l’Allianz Arena, pour le choc de la deuxième journée de la Ligue des champions. Un match palpitant attendu par toute la planète foot.

Le groupe C de la Ligue des champions, dit de la mort, nous réserve ce mardi un choc entre deux des favoris pour la victoire finale: le Bayern Munich et le FC Barcelone. Un duel qui promet du spectacle, et qui verra Robert Lewandowski refoulé la pelouse de l’Allianz Arena, seulement quelques semaines après avoir quitté la Bavière. Une confrontation dont l’issue semble indécise.

Sur les 3 rencontres disputées depuis 2020, le Bayern a battu le Barça à 3 reprises. Les protégés de Julian Nageslmann ont même marqué 14 fois tandis que Barcelone a trouvé le chemin des filets seulement à 2 reprises. On se rappelle encore de ce 8-2, infligé par les Munichois aux Culés lors de l’édition 2020 de la coupe aux grandes oreilles. Toutefois, en ce début de saison, les Espagnols semblent plus affûtés que leurs homologues allemands.

En Effet, le FC Barcelone reste sur 5 victoires en 6 matchs toutes compétitions confondues. Les hommes de Xavi ont concédé un seul match nul, lors de la première journée de Liga contre le Rayo Vallecano (0-0). Porté par un Robert Lewandowski inarrêtable, l’attaque barcelonaise semble armée pour briser n’importe quelle défense d’Europe.

« Je vois Robert en pleine forme, il est très motivé, il s’est reposé l’autre jour et il sera frais. J’imagine que ce sera très spécial pour lui. C’est un joueur très important pour nous. C’est un buteur, mais il a aussi une compréhension fantastique du jeu. Demain, nous essaierons de montrer notre personnalité et de battre l’une des meilleures équipes du monde« , a d’ailleurs expliqué Xavi en conférence de presse.

De son côté, le Bayern Munich vient d’enchaîner trois nuls consécutifs en championnat, mais reste sur un succès probant (0-2) sur la pelouse de l’inter lors de la première journée de C1. « Bien sûr, je connais bien Barcelone. Ils ont fait plusieurs bonnes signatures comme Lewy et c’est une équipe complètement différente de celle que nous avons affrontée les 3-4 dernières fois. Ils sont agressifs et défendent haut, avec des milieux de terrain comme Gavi et Pedri. Je m’attends à un match difficile demain », a déclaré Nagelsmann face à la presse.

Les compos probables

Pour ce choc entre les co-leaders du groupe C, l’entraîneur munichois Julian Nagelsmann est privé de Coman et Sarr, blessés. Sadio Mané devrait débuter la rencontre. Côté barcelonais, Xavi dispose d’un groupe au complet. Pour son retour en Bavière afin d’affronter son ancien club, Lewandowski est attendu dans le onze titulaire du Barça.

Bayern Munich : Neuer – Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies – Musiala, Kimmich, Sabitzer, Sané – Mané, Müller.

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Garcia, Koundé, Alonso – Pedri, Busquets, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Dembélé.