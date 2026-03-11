Bayer Leverkusen – Arsenal: les compositions officielles
Le Bayer Leverkusen reçoit Arsenal ce mercredi (18h45, GMT+1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une mission périlleuse pour le club allemand qui va devoir sortir l’artillerie lourde pour venir à bout des Gunners, donnés favoris pour le sacre. Les compos officielles des deux formations sont tombées.
Les compositions
Bayer Leverkusen : Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo – Terrier, Maza – Kofane
Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Saka, Eze, Martinelli – Gyökeres