Barrages de Ligue des champions : Lyon reçoit Fenerbahçe après le nul de l’aller

L’Olympique Lyonnais reçoit Fenerbahçe mercredi 26 août au Groupama Stadium pour le match retour des barrages de la Ligue des champions, une semaine après le nul 1-1 concédé à Istanbul. L’enjeu est une place en phase de ligue de la compétition européenne.

n

La double confrontation reste totalement ouverte après la première manche du 18 août 2026. Lyon aborde le rendez-vous à domicile, tandis que le club turc se présente avec les mêmes chances de qualification avant le coup d’envoi du retour.

n

Le règlement de l’UEFA prévoit que le vainqueur sur l’ensemble des deux matches accède à la phase de ligue de la Ligue des champions. L’équipe éliminée sera reversée en phase de ligue de la Ligue Europa.

n

Cette affiche est issue de la voie de la ligue du tirage des barrages effectué par l’UEFA le 3 août 2026. Elle oppose deux formations habituées aux compétitions européennes à l’une des dernières étapes avant le début du tableau principal.

n

Au moment d’aborder cette rencontre au Groupama Stadium, le score cumulé est donc de 1-1 entre Lyon et Fenerbahçe.