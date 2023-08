Barrage Ligue Europa: Ludogorets s’incline face à l’Ajax malgré un but de Verdon

-Publicité-

Malgré un but de l’international béninois, Olivier Verdon, Ludogorets s’est incliné face à l’Ajax (1-4) jeudi soir, en barrage aller de la Ligue Europa. Un lourd revers pour les Bulgares qui vont devoir se surpasser dans une semaine, au retour.

Lourde défaite pour Ludogorets jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa. En réception de l’Ajax Amsterdam à Razgrad, les Bulgares se sont inclinés sur le score de 4-1. Trop moyens par rapport à l’armada offensive néerlandaises, les locaux ont assisté impuissant à la démonstration de force des visiteurs. Un show orchestré par Mohammed Kudus.

Toujours dans les bons coups, le milieu de terrain ghanéen, annoncé sur le départ cet été, s’est offert un triplé. Intenable, le meneur de jeu des Black Stars a ouvert le score juste après le premier quart d’heure de jeu, grâce à une passe magistrale de Devyne Rensch. À peine deux minutes plus tard, à la 18e minute, Kudus a de nouveau frappé, cette fois sur une offrande précise de Kenneth Taylor. Et à la 40è minute, Brian Brobbey porta le score à 3-0 sur une nouvelle descente offensive dans le camp adverse. Cette série de buts a laissé Ludogorets sonné et en difficulté à la fin de la première période.

- Publicité-

Le retour sur le terrain après la pause a été marqué par une intensité renouvelée. Mohammed Kudus, assoiffé de victoire, n’a pas ralenti son rythme infernal. À la 50e minute, il a enregistré son troisième but, étendant davantage l’écart entre les deux équipes. Cette fois-ci, c’est Steven Bergwijn qui a orchestré la passe décisive. Malgré le déficit au tableau, Ludogorets n’a pas jeté l’éponge. L’espoir a pris vie à la 70e minute lorsque Olivier Verdon a réduit la marque pour son équipe sur pénalty. Cependant, un seul but ne pouvait inverser le cours du match.

Finalement, c’est sur un score net de 4-1 que l’Ajax a triomphé face à Ludogorets. Une belle victoire des Néerlandais qui ont visiblement fait le plus dur. Reste désormais à conserver ce confortable avantage au match retour dans une semaine au Pays-Bas. Pour Olivier Verdon et les siens, la remontada s’impose pour ne pas faire une croix sur ce tournoi.

Articles similaires