Ballon d’Or 2023: Erling Haaland n’en veut pas à Lionel Messi

-Publicité-

Arrivé deuxième au classement final du Ballon d’Or 2023, derrière Lionel Messi, vainqueur du trophée, Erling Haaland n’en veut pas à l’Argentin qui a damé le pion au Norvégien avec son titre de champion du monde, a en croire son entraineur Pep Guardiola.

Auteur d’un triplé (Championnat-Coupe-Ligue des champions) avec Manchester City la saison dernière, inscrivant au passage 56 buts toutes compétitions confondues, Erling Haaland était bien parti pour remporter son premier Ballon d’Or de sa jeune carrière.

Du même Pays:

Hélas pour le Norvégien, Lionel Messi et son titre de champion du monde avec l’Argentine étaient passés par là. Le capitaine de l’Inter Miami, vainqueur de son huitième sacre, s’est accaparé de la majorité des votes, avec 462 points contre 357 pour son dauphin.

Une grosse déception pour le jeune buteur de 23 ans qui n’en veut cependant pas à l’octuple Ballon d’Or, à en croire les propos de son entraineur Pep Guardiola. Loin de faire une tête de chien battu au lendemain de la cérémonie au Théâtre du Châtelet, l’ancien de Dortmund était plutôt heureux de repartir de France avec un trophée.

«Je dirais que j’ai vu Haaland très heureux de remporter le prix Gerd Müller et d’être en lice pour le Ballon d’Or aux côtés de Messi, Mbappé et du reste des joueurs», confie l’entraîneur espagnol rapporté par Footmercato. «C’était une bonne soirée pour Manchester City. Toutes mes félicitations à Leo Messi et Aitana Bonmatí pour les prix qu’ils ont remportés», conclut Pep Guardiola.

- Publicité-

A 23 ans, Haaland a tout le temps pour soulever la prestigieuse récompense, et pas une seule fois. A condition bien sûr qu’il continue d’enchainer les performances XXL à chaque saison. Le Norvégien a déjà trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 10 apparitions en Premier League en ce début d’exercice 2023-2024.