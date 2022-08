Bagarre violente entre Eunice Zunon et Ténor: la toile sous le choc (vidéo)

La web humoriste ivoirienne Eunice Zunon et son chéri, le chanteur camerounais Ténor se sont livrés à une bagarre spectaculaire dont la vidéo fait le choux gras des réseaux sociaux ce mardi 23 août 2022 au soir.

ça grogne toujours entre Eunice Zunon et Ténor. Après les multiples séparations et les réconciliations, le couple semble avoir toujours de l’eau dans le le gaz. Déjà le dimanche dernier, Ténor avait annoncé sa rupture avec Eunice avant de s’empresser de supprimer ses statuts.

Mais ce qui était perçu comme un buzz n’en est rien. Les deux jeunes dont l’union enchante aussi bien les ivoiriens que les camerounais ne se supportent pas. Comme si ça ne suffisait pas, en plus des brouilles en n’en point finir sur les réseaux sociaux, les deux célébrités se sont violemment battus.

Dans la vidéo, on peut voir clairement Eunice et Ténor en train de se violenter. « Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? », peut-on entendre Eunice dire avant de donner une gifle à Ténor. De son côté, le chanteur camerounais a violemment jeté Eunice au sol pendant que cette dernière tentait de le frapper avec une bouteille de vin. S’en est suivis des coups de poing de part et d’autres entre les deux amoureux.

Visiblement, sur les lieux de la scène, se trouve une troisième personne qui rappelait à chaque fois le couple à l’ordre. Mais au lieu de les séparer, il se contentait de filmer la scène dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux ce mardi soir.