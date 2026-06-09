BAD : 1,25 milliard d’euros levés pour financer des projets sociaux en Afrique

La Banque africaine de développement a levé 1,25 milliard d’euros à travers une obligation sociale à sept ans, sa première émission en euros de l’année 2026. Portée par une forte demande des investisseurs institutionnels, cette opération doit financer des projets sociaux dans les pays membres africains, notamment dans les infrastructures, la santé, l’éducation et l’inclusion sociale.

La Banque africaine de développement (BAD) a levé 1,25 milliard d’euros sur les marchés internationaux de capitaux le 3 juin 2026, par l’émission d’une obligation sociale à sept ans assortie d’un coupon fixe de 3 %, remboursable le 10 juin 2033, selon le communiqué officiel de l’institution publié le 4 juin.

Il s’agit de la première émission en euros de la BAD pour l’exercice 2026 et de sa première obligation à sept ans dans cette devise depuis 2022. Le règlement est intervenu le 10 juin 2026. Le taux de rendement à l’émission s’établit à 3,701 %, pour un prix de réoffre de 99,559 cents, avec un écart de 14 points de base au-dessus du taux swap (mid-swaps), soit 23,6 points de base au-dessus du Bund allemand de référence (DBR 2,3 % février 2033). Ce niveau constitue, selon l’institution, le spread le plus serré jamais enregistré par la BAD par rapport au Bund allemand. L’ISIN de l’obligation est XS3402832441. Les quatre teneurs de livre sont Crédit Agricole, Goldman Sachs, JP Morgan et NatWest.

La demande des investisseurs a excédé l’offre avec un carnet d’ordres final supérieur à 2,1 milliards d’euros, dont 300 millions d’euros d’intérêts des teneurs de livre. Le mandat avait été annoncé le mardi 2 juin à 11h20 heure de Londres ; les carnets ont officiellement ouvert le lendemain à 7h50, avec une guidance initiale à mid-swaps plus 16 points de base, resserrée de 2 points de base à 10h10 face à la pression de la demande.

Une base d’investisseurs dominée par les institutions officielles

La répartition géographique du placement est dominée par l’Europe, qui absorbe 81 % de l’allocation, suivie de la zone Moyen-Orient et Afrique (8 %), de l’Asie (8 %) et des Amériques (3 %). Par type d’investisseur, les banques centrales et institutions officielles concentrent 48 % du placement, devant les banques (28 %) et les gestionnaires d’actifs (24 %).

La BAD est notée triple A par les trois principales agences de notation – Aaa chez Moody’s, AAA chez Standard & Poor’s et AAA chez Fitch (toutes perspectives stables). L’obligation est émise dans le cadre du Sustainable Bond Framework de la Banque, établi en septembre 2023, qui fixe les critères d’éligibilité des projets pouvant être financés par ce type d’instrument. Les fonds levés seront affectés au financement de projets sociaux éligibles dans les pays membres régionaux de la Banque, couvrant notamment les secteurs de l’infrastructure, de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale.

Cette émission porte le total des levées de fonds de la BAD depuis le début de l’année 2026 à 10,1 milliards de dollars (environ 9,3 milliards d’euros), soit 83 % de son programme d’emprunt annuel. Elle fait suite à une émission en dollars de 2 milliards, à cinq ans, effectuée en mars 2026, et à une émission inaugurale en dollar de Hong Kong (HKD), d’un montant de 3 milliards de HKD, réalisée en mars à l’occasion du lancement d’une obligation dite « Wonton Bond ».

Un instrument récurrent dans la stratégie de financement de la BAD

La BAD a régulièrement eu recours aux obligations sociales en euros pour diversifier sa base d’investisseurs et financer son développement sur le continent. En mai 2025, elle avait émis une obligation sociale en euros à cinq ans d’un milliard d’euros, sa première émission dans cette devise depuis septembre 2022. En 2022, deux émissions en euros avaient été réalisées : une obligation à cinq ans d’un milliard d’euros en mars, et une obligation à sept ans de 1,25 milliard d’euros en septembre.

Fondée en 1964 et dont le siège est à Abidjan, la BAD regroupe 81 pays membres – 54 pays africains et 27 pays non africains. Son capital autorisé s’élève à 208 milliards de dollars. La Banque dispose également d’un guichet concessionnel, le Fonds africain de développement (FAD), qui finance les pays les moins avancés du continent à des conditions préférentielles. Pour 2025, les approbations du Groupe BAD ont atteint 15,3 milliards de dollars, selon son rapport annuel publié fin mai 2026.