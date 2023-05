Axel Merryl: son clip dédié à Kimi Makosso fait 2 millions de vues en moins de 48 heures

- Publicité-

Lancé dans la soirée du samedi 6 mai 2023, le clip « Kimi » de l’humoriste et artiste béninois Axel Merryl a atteint deux millions de vues sur Youtube en moins de 48 heures.

Le clip de la dernière chanson de l’artiste béninois Axel Merryl intitulée « Kimi » et dédiée à la fille aînée du révérend pasteur ivoirien Camille Makosso fait carton sur les réseaux sociaux. Rendu disponible sur Youtube dans la soirée du samedi 6 mai, le clip a déjà deux millions de vues sur la chaine Youtube d’Axel Merryl en moins de 48 heures. Dans cette chanson qui fait le choux gras des réseaux sociaux surtout Tiktok, Axel Merryl déclare son amour et faire des promesses mirobolantes à Kim Makosso.

Reçu sur trace Côte d’Ivoire samedi dernier, quelques heures avant la sortie du clip, Axel Merryl a évoqué les raisons qui l’ont poussé à chanter pour Kim Makosso. Pour Axel Merryl qui ne cache pas ses sentiments pour la fille de Camille Makosso, Kim est une femme très belle, sincère naturelle et hyper responsable. C’est pourquoi, il invite les uns et les autres à avoir des « Kimi » dans leur vie.

« J’ai fait le son pour Kimi parce que j’avais envie de le faire, ce n’est pas un truc à expliquer. Je lui ai dit qu’elle mérite le son. C’est une femme exceptionnelle. J’aime tout sur elle », a-t-il expliqué. Outre Kim Makosso et Axel Merryl plusieurs autres célébrités dont Gohou Michel ont presté dans la vidéo.

« Si j’arrive à sortir ce clip aujourd’hui, c’est grâce à toutes ces personnes qui me supportent en live. Merci beaucoup à toutes mes Queens et mes Kings de tiktoks qui me donnent la force que ce soit en live ou même discrètement, je vous aime », a déclaré Axel Merryl, qui reconnait le rôle joué par le réseau social Tik Tok dans la réalisation de cette chanson.

