Avant de partir vivre au Portugal, Lio avait une maison dans le village charentais de Vitrac-Saint-Vincent

17 juin 2026 : la chanteuse Lio célèbre ses 64 ans , rappelant un parcours marqué par le succès des années 1980 et des épisodes personnels plus difficiles, dont une installation puis la perte d’une maison en Charente avant son départ pour le Portugal .

Figure singulière de la chanson française, notamment connue pour le tube Banana Split, Lio a alterné notoriété médiatique et phases de retrait. Sa trajectoire inclut une parenthèse rurale dans un village de moins de 500 habitants, où elle avait cherché à construire une vie familiale et à s’éloigner de l’agitation des plateaux.

Le lieu de cette tentative d’ancrage est le village de Vitrac-Saint-Vincent, en Charente, situé entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Montembœuf, à une trentaine de kilomètres d’Angoulême. La commune, restée très petite, a servi de refuge à l’artiste pendant plusieurs années.

À Vitrac-Saint-Vincent, Lio rêvait d’un refuge loin de la célébrité

En 1993, Lio s’installe à Vitrac-Saint-Vincent avec le musicien Alexis Tikovoï, père de son fils Igor. Elle acquiert une maison modeste dans cette campagne charentaise, souhaitant privilégier un quotidien plus calme et offrir un cadre stable à sa famille après des années de tournées et d’enregistrements.

La chanteuse a décrit ce besoin d’enracinement comme contradictoire avec son tempérament : dans un entretien à Gala, elle a résumé sa relation à la stabilité en se qualifiant de « nomade ». La maison charentaise représentait néanmoins pour elle une possibilité de ralentir et de créer autrement.

Cette période de retrait a tourné au drame financier à la fin des années 1990. Une société liée à la propriété accumule des dettes importantes et le tribunal d’Angoulême ordonne la vente aux enchères du bien. Selon le quotidien belge Le Soir, la maison est adjugée pour 114 000 francs (environ 17 400 euros), une somme jugée faible pour un domaine entier.

L’épreuve est d’autant plus lourde qu’il ne s’agissait pas d’un simple investissement : pour Lio, le lieu symbolisait un équilibre et six années d’efforts pour s’y poser. La vente marque la fin de ce chapitre charentais. Au début des années 2000, la propriété est finalement rachetée par la municipalité du village.

Après ces années difficiles, Lio choisit de s’installer progressivement au Portugal, renouant avec ses origines : née à Mangualde en 1962, elle vit désormais à Lisbonne. Elle affirme y avoir adopté un mode de vie plus simple, adapté à sa situation financière, et dit avoir trouvé dans un quartier populaire une forme de sérénité.

Les difficultés matérielles n’ont toutefois pas disparu : en 2024, la chanteuse a lancé une cagnotte participative pour financer un nouvel album. La mobilisation de ses fans a dépassé les attentes et permis de mener à bien ce projet musical.