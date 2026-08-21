Audrey Fleurot motarde en side‑car à Marrakech

Audrey Fleurot s’offre une escapade à Marrakech où elle a été aperçue au guidon d’un side-car, partageant des images de son séjour avant une rentrée professionnelle chargée comprenant la série La Comtesse de Monte-Cristo (automne 2026) et le tournage de Chercheurs d’or prévu en 2027.

Installée au Maroc pour quelques jours de repos, l’actrice, connue du grand public pour la série HPI, a partagé avec sa communauté des photographies et courts récits de ses activités : baignades, séances de bronzage et promenades dans un décor qualifié de « idyllique » par les publications qui relaient son séjour. Sur l’un des clichés qui circule, elle apparaît au guidon d’un side-car, équipée d’un ensemble chemise-short à motifs et coiffée d’un casque, choisissant ce véhicule atypique pour se déplacer en ville.

Ces publications ont suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes ont commenté la séquence. Parmi les messages relevés figurent : « On a la vision d’un projet film avec des bolides maintenant », « La classe », ou encore « Mais Audrey à moto, quelle reine ! ». Les partages confirment l’intérêt du public pour les apparitions estivales de l’actrice.

Une parenthèse estivale avant la reprise des tournages

Audrey Fleurot, qui s’est construite une carrière à la fois télévisuelle et cinématographique, profite de cette pause pour se ressourcer avant de retrouver les plateaux. Née le 6 juillet 1977 à Mantes-la-Jolie, elle s’est fait connaître du grand public avec des rôles marquants dans Kaamelott, Un village français et Engrenages. Au cinéma, elle a notamment joué dans Intouchables (2011) et Le Sens de la fête (2017) et poursuit parallèlement une activité sur les planches.

Le choix du side-car pour ses déplacements à Marrakech a été relevé par les médias et les followers comme un clin d’œil à un mode de déplacement atypique et photogénique. Un side-car est, par définition, un véhicule deux-roues moteuré auquel est fixé un cadiot latéral permettant d’embarquer un passager, une configuration qui prête souvent à des images de voyage et d’évasion.

Sur le plan professionnel, l’actrice doit retrouver le chemin des plateaux dès l’automne 2026 avec La Comtesse de Monte-Cristo, production pour laquelle elle est annoncée dans le rôle de Mercédès Herrera. Ce projet s’inscrit dans la succession de rôles que l’artiste a tenus ces dernières années et qui ont consolidé sa visibilité.

Par ailleurs, Audrey Fleurot est attendue au casting du film Chercheurs d’or, un projet dirigé par Philippe Lefebvre et programmé en 2027, selon les informations disponibles. Ces engagements expliquent la nécessité pour l’actrice de prendre un temps de repos avant la reprise de ses obligations artistiques.