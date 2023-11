-Publicité-

Quatre jours après le sacre de Lionel Messi, vainqueur de son 8è Ballon d’Or, la prestigieuse récompense individuelle fait toujours débat en Afrique. Dans l’émission « Les Grandes Bouches sur Canal + Sport », les experts du foot africain se sont prononcés sur les chances pour un joueur du continent de soulever le cuir en Or.

Lundi dernier à Paris, France Football révélait le vainqueur du Ballon d’Or 2023. Et le magazine français a donné le sacre à Lionel Messi, qui s’offre ainsi son huitième cuir en Or. Une nouvelle distinction pour le capitaine de l’Inter Miami qui n’avait cependant pas brillé la saison dernière, au moins en club avec son club du PSG. Seule, la Coupe du monde 2022 qu’il a remporté avec l’Argentine, a pesé dans la balance, lui permettant de devancer notamment Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Le buteur norvégien qui a réussi le triplé avec Manchester City (Ldc, Premier League, FA Cup), terminant le meilleur buteur de la saison dans le championnat anglais et en Ligue des champions, a fini deuxième au classement du Ballon d’Or. La star française, meilleur buteur du Mondial au Qatar et auteur d’un triplé en finale face à l’Albicéleste, a elle fini troisième, au grand dam de ses fans qui y voient une injustice.

Le consultant de Canal + Sport, Ibrahima Traoré, a soulevé l’importance de la coupe du monde et de la Ligue des champions dans le sacre du Ballon d’or. Pour lui, si un joueur africain évoluant dans un club européen réussit à remporter la CAN 2024, il ne gagnera pas le Ballon d’Or.

Il estime que ce dernier doit, en plus de remporter la Ligue des champions, faire une saison phénoménale sur le plan individuel pour avoir une chance de soulever le cuir en Or.

« Aucun vainqueur de la CAN ne pourra gagner le Ballon d’Or 2024. Si tu regardes Sadio Mané joue en Arabie Saoudite. Donc on ne voit pas le championnat saoudien comme la Ligue des champions. Victor Osimhen, ça déprendre. Gagnée, la CAN ne lui donnera pas le Ballon d’Or. Ça déprendra de son parcours en Ligue des champions, que le Naples ne gagnera pas, Mouhamed Salah ne joue pas la Ligue des champions. Tu peux avoir le vainqueur de la CAN que tu veux, il ne gagnera pas le Ballon d’Or »; a lâché le consultant sportif.

#LGB 🔴 : Selon @TraoreIbra16, "aucun vainqueur de la CAN ne pourra gagner le Ballon d'Or 2024" 👀 pic.twitter.com/oaK6klPtt3 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 2, 2023