Attaque du Hamas: Kylie Jenner apporte son soutien à Israël puis se rétracte

- Publicité-

Kylie Jenner, la plus jeune membre de la célèbre famille Kardashian, a été vivement critiquée ce week-end après avoir exprimé son soutien “au peuple d’Israël” en raison du conflit avec le Hamas.

Ce wek-end, Kylie Jenner a apporté son soutien à Israël puis s’est rétractée en supprmant son message. Sa publication sur les réseaux sociaux a suscité de fortes réactions, certains utilisateurs lui demandant ironiquement de localiser Israël sur une carte.

Face aux commentaires négatifs, Kylie a été contrainte de supprimer sa publication. Cependant, la controverse ne s’est pas arrêtée là pour la jeune maman, des centaines de fans en colère se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement. Un utilisateur sur Twitter a souligné : “Kylie Jenner supprimant le tweet sur Israël est encore pire. Cela montre un manque de connaissance et d’attention ; elle l’a simplement publié pour attirer l’attention.”

- Publicité-

Le soutien controversé de Kylie Jenner

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Kylie Jenner suscite la controverse. Sa famille reste la cible de nombreuses critiques, souvent accusée d’appropriation culturelle et, dans certains cas, même de racisme. Par exemple, Blac Chyna, l’ancienne partenaire de Rob Kardashian, a accusé la famille Kardashian de racisme après l’annulation de leur émission de télé-réalité “Rob & Chyna”.

En réponse à ces accusations, Kris Jenner et sa famille se sont défendues par le biais de leur avocat, Marty Singer. “Il s’agit d’un procès en cours depuis deux ans. Malheureusement, et sans surprise, Blac Chyna continue de tomber encore plus bas, changeant sa défense plus de fois que nous ne pouvons compter. Elle essaie de tirer parti des émotions et de la douleur du moment en insultant la douleur et la souffrance des véritables victimes d’injustice raciale et de racisme systémique”, a répondu leur avocat.

Mais visiblemet, les critiques à l’encontre de la famille ne montrent aucun signe de diminution.