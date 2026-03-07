Attaque de Kofonou: le gouvernement salue le sacrifice de l’armée et appelle à la vigilance

Au lendemain de l’attaque meurtrière contre une position militaire à Kofonou, dans le nord du Bénin, le gouvernement a réagi par la voix de son porte-parole. Les autorités saluent le courage des Forces armées béninoises et invitent les citoyens à contribuer à l’effort de sécurité. Le gouvernement béninois a réagi à l’attaque survenue le 5 mars 2026 contre une position des Forces armées béninoises dans la localité de Kofonou, près de Karimama, dans l’extrême nord-est du pays.

La réaction officielle a été portée par le porte-parole de l’exécutif, Wilfried Léandre Houngbédji, lors de la rencontre hebdomadaire avec la presse.



Dans sa déclaration, il a rendu hommage aux soldats engagés sur le terrain et salué leur engagement dans la défense de l’intégrité territoriale. Selon lui, les militaires consentent des sacrifices importants pour garantir la sécurité du pays et méritent reconnaissance et encouragement de la part de la nation.



Le porte-parole du gouvernement a également appelé les citoyens à soutenir l’action des forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur la responsabilité collective dans la préservation de la sécurité nationale, invitant chaque Béninois à jouer un rôle actif afin de faciliter la mission des forces armées.



L’attaque de Kofonou a coûté la vie à quinze militaires béninois. Cinq autres soldats ont été blessés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. L’armée indique avoir engagé une riposte aérienne qui a permis d’intercepter un groupe d’assaillants motorisés, avec plusieurs motos détruites et des combattants neutralisés.



Les opérations militaires se poursuivent dans la zone afin de retrouver les assaillants et sécuriser la région. Les autorités ont également renforcé le niveau d’alerte sur les différentes positions militaires dans cette partie du territoire.



