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Atlético Madrid : Julián Álvarez a repris l’entraînement collectif

Julián Álvarez a repris l’entraînement collectif de l’Atlético de Madrid dimanche 30 août à Majadahonda, après plusieurs jours d’absence, un retour observé à moins d’une semaine du prochain match de Liga contre l’Athletic Club.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Atlético Madrid : Julián Álvarez a repris l’entraînement collectif
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L’attaquant argentin avait manqué plusieurs séances en milieu de semaine. Il avait d’abord effectué un travail individuel le 28 août avant de retrouver l’ensemble du groupe deux jours plus tard.

Le Club Atlético de Madrid avait présenté son absence du 26 août comme une indisposition. Le retour du joueur clarifie donc sa disponibilité immédiate après une séquence d’entraînement perturbée.

Cette reprise intervient au lendemain de la victoire 3-1 de l’Atlético sur Séville, alors que l’effectif a repris le travail dès le lendemain du match. Elle replace Álvarez dans le cadre collectif avant la prochaine journée de championnat.

Le prochain rendez-vous de Liga de l’Atlético est programmé le 5 septembre 2026 à San Mamés face à l’Athletic Club.

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