Assemblée nationale: un collectif de six villages réclame l’érection de l’arrondissement de Tchancada dans la commune de Toviklin

​L’organisation administrative de la commune de Toviklin pourrait prochainement évoluer à la suite d’une requête portée par un collectif de résidents issus de six localités de l’arrondissement de Houédogli.

Ce groupe a saisi le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, afin d’obtenir l’érection de leurs villages en une nouvelle entité administrative. La demande a été officiellement portée à la connaissance des députés le lundi 7 septembre 2026, à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire du Parlement, suite à la lecture de la lettre de transmission effectuée par le premier secrétaire parlementaire, David Houinsa, sur la chaîne Hémicycle.

​Une pétition portée par six localités et transmise en commission

​La pétition est signée par les populations des villages de Tchancada, Agblogamey, Kpakounhoué, Affomadi, Houndé-Houssouhoué et Adjohoué. Réunis le 29 avril 2026, les représentants de ces communautés sollicitent la création de l’« arrondissement de Tchancada », qui aurait pour chef-lieu la localité éponyme.

Les signataires justifient leur démarche par le souhait de rapprocher l’administration des administrés et estiment que ce projet constituera un véritable levier de développement local.

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​Présidant la séance d’ouverture, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Barthélémy Kassa, a affecté le dossier conformément au règlement intérieur. La pétition a ainsi été renvoyée pour examen au fond à la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, tandis que la Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales a été saisie pour avis.

Le Parlement devra donc statuer sur cette demande qui, en cas de succès, modifiera la carte administrative de la commune de Toviklin dans le département du Couffo.