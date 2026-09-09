Assemblée nationale du Bénin: vote à l’unanimité du budget 2027 de l’institution

​Les députés ont adopté ce mercredi 9 septembre 2026 le budget de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2027.

Le vote est intervenu à l’unanimité des élus présents et représentés, au cours d’une séance plénière dirigée par le président du parlement, Joseph Fifamin Djogbénou.

​Établie à 31 641 329 165 FCFA, cette enveloppe servira à couvrir le fonctionnement ainsi que les diverses activités parlementaires pour l’année à venir. Ce montant s’affiche en repli par rapport aux prévisions de 2026, fixées à 33,08 milliards de FCFA, après un niveau de 29,32 milliards de FCFA enregistré en 2025.

Cette baisse mécanique s’explique par la disparition des charges exceptionnelles qui avaient alourdi l’exercice 2026, notamment les dépenses d’installation de la dixième législature et le remboursement de l’emprunt destiné à l’érection du nouveau siège de la représentation nationale.

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​Dans le détail, les crédits votés se répartissent entre quatre principaux volets, à savoir 20 071 633 094 FCFA pour l’administration et le personnel, 9 174 098 905 FCFA pour le chantier du nouveau siège, 2 256 442 366 FCFA pour les activités diverses et transferts, ainsi que 139 155 600 FCFA alloués aux équipements.

La prévision budgétaire ainsi validée doit être incorporée au projet de loi de finances 2027, dont l’examen est programmé lors de la deuxième session ordinaire de l’année 2026.