Serbie : Vučić dissout le Parlement et convoque des législatives anticipées le 25 octobre

Le président serbe Aleksandar Vučić a dissous mercredi 9 septembre le Parlement et convoqué des élections législatives anticipées pour le 25 octobre, après près de deux ans de manifestations anticorruption.

Le scrutin doit renouveler les 250 sièges de l’Assemblée nationale. Il pourrait aussi permettre au chef de l’État, qui ne peut briguer un nouveau mandat présidentiel, de tenter un retour au poste de Premier ministre.

La dissolution a été annoncée par Aleksandar Vučić dans une allocution télévisée. Selon Reuters et l’Associated Press, le président a expliqué que la tenue d’élections anticipées était devenue nécessaire en raison des tensions et des divisions qui traversent le pays. Les élections législatives étaient initialement prévues en 2027.

Aleksandar Vučić domine la vie politique serbe depuis 2014, d’abord comme Premier ministre puis comme président. Son Parti progressiste serbe (SNS) l’a récemment désigné pour conduire sa campagne en vue du poste de Premier ministre. Le chef de l’État a également indiqué qu’il comptait quitter la présidence dans les prochaines semaines afin de participer à la campagne.

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Le scrutin interviendra dans un climat de contestation durable. Les manifestations ont débuté après l’effondrement, en novembre 2024, d’un auvent de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts. Le drame a alimenté un mouvement mené notamment par des étudiants, des enseignants et des professionnels, qui réclament davantage de responsabilité publique et dénoncent la corruption ainsi que l’affaiblissement des institutions.

Deux jours avant la dissolution, le gouvernement serbe avait officiellement demandé au président de mettre fin au mandat de l’Assemblée et de convoquer des législatives. Dans sa proposition du 7 septembre, le gouvernement affirmait qu’un nouveau scrutin devait contribuer à réduire les tensions politiques et à permettre une expression plus claire de la volonté des électeurs.

Un scrutin à haut risque pour le pouvoir

Le Parti progressiste serbe reste la principale force politique du pays, mais il doit faire face à une mobilisation qui s’est élargie au fil des mois. Une liste soutenue par le mouvement étudiant, comprenant notamment des universitaires et des personnalités de la société civile, se prépare à participer au scrutin, tandis que plusieurs formations d’opposition cherchent à transformer la contestation de rue en alternative électorale.

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Le pouvoir rejette les accusations de dérive autoritaire et de corruption formulées par ses adversaires. Aleksandar Vučić a de son côté accusé à plusieurs reprises des acteurs étrangers d’alimenter les divisions internes, sans présenter publiquement de preuves précises à l’appui de ces affirmations. Les autorités serbes ont également été critiquées par des organisations européennes pour l’usage de la force et les arrestations lors de certaines manifestations.

La campagne s’ouvrira alors que la Serbie poursuit officiellement son objectif d’adhésion à l’Union européenne, tout en maintenant des relations étroites avec la Russie et la Chine. Bruxelles suit de près la situation politique intérieure et a régulièrement lié l’avancement du processus d’adhésion au fonctionnement des institutions démocratiques, à l’État de droit et aux conditions électorales.

Vučić vise un retour au poste de Premier ministre

Aleksandar Vučić ne peut pas se représenter pour un troisième mandat présidentiel. L’Associated Press indique qu’une élection présidentielle anticipée doit être organisée séparément, tandis que le président sortant prépare sa candidature au poste de Premier ministre. La date de cette présidentielle n’était pas encore annoncée mercredi 9 septembre.